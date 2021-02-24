Московские суды арестовали 1251 участника несогласованных акций с 23 января
Максимс Краюшкинс
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С 23 января 2021 года Московские суды подвергли административному аресту более 1250 человек за участие в несанкционированных акциях протеста. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.
«А именно 59 дел по ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному требованию представителя власти») и 5 657 дел по ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка проведения митинга»). Всего по всем статьям КоАП РФ арестован 1 251 человек», — сказала она.
Таким образом, добавила Солопова, всего арестован 1251 человек и оштрафованы 2500.
Ранее в МВД России рассказали о статистике возбуждения дел после незаконных акций протеста в Москве.
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