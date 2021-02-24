Уголовное дело возбуждено против волгоградского тиктокера за танцы у Мамаева кургана

В отношении двадцатилетнего тиктокера из Волгограда, станцевавшего на Мамаевом кургане, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного комитета МВД по Волгоградской области.

Студента Волгоградского института обвиняют по ст. 244 ч. 1 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Блогер сознался в содеянном. По его словам, целью танца стало привлечение подписчиков на его страницу в TikTok.

О происшествии сообщили местные СМИ. После публикации видео в соцсетях полиция произвела проверку. Позднее TikTok-блогер, станцевавший на фоне статуи «Родина-мать зовет!», был задержан.