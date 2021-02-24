Подозреваемый в изнасиловании покончил с собой в СИЗО-7 в Москве

Подозреваемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в камере московского СИЗО-7 в Капотне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

44-летний мужчина совершил самоубийство в камере в день ареста. По данным собеседника агентства, мужчина подозревался по статье «Насильственные действия сексуального характера».

СИЗО-7 находится на улице Верхние Поля на юго-востоке столицы.

Ранее заключенный пытался покончить с собой в «Бутырке» в Москве.