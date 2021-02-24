В Кремле прокомментировали ситуацию с обеспечением ветеранов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обеспечением ветеранов в стране.

«Для обеспечения ветеранов за последнее десятилетие было сделано много. Всегда будет казаться недостаточным этот уровень. Но если взять обеспечение жильем, здравоохранением, то делается действительно много», — сказал представитель Кремля.

11 февраля глава государства Владимир Путин распорядился выделить лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя», по 75 тыс. рублей из резервного фонда.

До этого Песков заявлял, что власти поэтапно работают над увеличением пенсий в стране.