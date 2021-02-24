На Алтае водитель автобуса помог вытащить людей из горевшего ТЦ

В Горно-Алтайске водитель автобуса помог людям выйти из второго этажа горящего торгового центра «Ткацкий-1». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«Водитель быстро сориентировался и подогнал автобус вплотную к окнам горящего торгового центра, в которых находились люди. Они смогли выпрыгнуть на крышу транспорта», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что мужчину могут наградить за героический подвиг.

Пожар в ТЦ произошел в среду, 24 января. Для ликвидации огня были привлечены три пожарные части, 35 человек и 10 единиц техники. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, в 11.52 (7.52 мск) открытое горение устранили.

В результате происшествия никто не пострадал. Спасателям удалось вывести из горящего здания 13 человек.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области росгвардейцы спасли двух детей при пожаре.