Глава Норильской обогатительной фабрики задержан по делу о гибели рабочих

Задержан директор Норильской обогатительной фабрики по делу о гибели рабочих при обрушении цеха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Решение о задержании главы фабрики было принято на основании анализа собранных доказательств. По данным следствия, директор предприятия знал об аварийном и ограниченно работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха, однако не приостановил работы.

В результате это привело к обрушению конструкции узла перегрузки руды и двух прилегающих надземных пешеходных галерей.

Ранее сообщалось о задержании четырех человек по делу о гибели рабочих фабрики в Норильске.

В ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение. В результате произошедшего погибли трое человек, еще пятеро были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.