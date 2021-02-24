Три человека погибли при пожаре в доме в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверку после пожара в частном доме в деревне Лугинино городского округа Солнечногорск, в результате происшествия погибли мужчина и двое детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел утром в среду, 24 февраля.

Прокуратура намерена установить причины и условия произошедшего.

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место пожара прибудет Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области росгвардейцы спасли двух детей при пожаре.