Украина зарегистрировала вакцину Pfizer

Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Pfizer от коронавируса, объявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, страна также зарегистрировала препарат Covishield AstraZeneca, рекомбинантную векторную вакцину, которую производят на площадке Serum Institute в Индии.

Ляшко проинформировал, что вакцинация начнется 24 февраля в семи областях и Киеве. В первую очередь препарат получат врачи, работающие с пациентами, зараженными COVID-19.

На Украине подтвердили 1,3 миллиона случаев коронавируса и 26 тысяч смертей. Ранее страна зарегистрировала вакцину AstraZeneca.