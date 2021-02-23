Два пассажира устроили скандал на борту самолета в Новосибирске

Двое пассажиров утром 23 февраля устроили скандал на борту самолета, находившегося в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции.

Согласно информации ведомства, инцидент произошел рано утром 23 февраля. Двое жителей Новосибирска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, использовали нецензурную речь при обращении к окружающим. Экипаж самолета вызвал полицейских.

«При попытке доставить подозреваемых в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении, они оказали сопротивление и применили насилие в отношении сотрудников транспортной полиции», — говорится в сообщении.

Когда мужчин доставили в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту, они продолжили оскорблять правоохранителей.

В настоящее время оба фигуранта дела задержаны.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы опоздали на самолет из-за запершегося в туалете мужчины.