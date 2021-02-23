В Тбилиси началась акция протеста в поддержку арестованного Мелии

В Тбилиси началась акция протеста в поддержку председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии, которого ранее арестовали. Об этом сообщает ТАСС.

«Я помню последнее заявление Ники. Он сказал, что в этой стране нет верховенства закона, правосудия, учреждений, парламента. В этой стране нет ни одного учреждения, которое бы защитило наши права», — сказала член ЕНД Хатия Деканоидзе.

В настоящее время обстановка на улицах грузинской столицы спокойная. Отмечается, что к Дому правительства стянуты дополнительные наряды полиции, а также сотрудники Департамента по особым заданиям МВД.

Ранее сообщалось, что был задержан председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, в ходе операции сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Оппозиция заявила о подготовке к акциям протеста.