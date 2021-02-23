Взрыв на газопроводе в Оренбуржье не вызвал проблем с поставками газа
Семён Сонный
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Проблем с поставками газа потребителям после взрыва на магистральном газопроводе в Оренбургской области нет, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики России.
«Потребителям, получающим газ по газопроводу «Союз», поставки осуществляются посредством увеличения прокачки по Ужгородскому коридору <...> У потребителей проблем с получением газа нет», – рассказали в министерстве.
Кроме того, увеличены поставки через ГИС «Домбаровская» для транзита через Казахстан.
23 февраля на федеральном магистральном газопроводе на территории Оренбургской области произошел взрыв. По информации МЧС, никто не пострадал. В настоящее время утечка газа ликвидирована.
По последним данным, взрыв привел к повреждению двух магистральных трубопроводов.
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