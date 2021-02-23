Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Гайане
Полина Рутковская
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Южноамериканская Гайана зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса нового типа «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Регистрация была проведена в рамках ускоренной процедуры, указано в сообщении.
Ранее «Спутник V» был зарегистрирован в Киргизии.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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