Центральный аппарат СК получил дело экс-замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова

Дело бывшего заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в ряде преступлений коррупционного характера, передано из Главного военно-следственного управления в центральный аппарат Следственного комитета РФ для дальнейшего расследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в СК также переданы дела нескольких человек, проходящих по делу Арсланова обвиняемыми.

Надзор за ходом следствия будет вести Генеральная прокуратура России.

В сентябре прошлого года сообщалось, что бывший замглавы Генштаба ВС России отверг новое обвинение.