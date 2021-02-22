Стали известны признаки эффективности вакцины от COVID-19

Боль в месте укола вакциной от COVID-19, усталость, а также лихорадка с субфебрильной температурой в пределах 37,1-38 градусов говорят об эффективности использованной вакцины. Об этом заявила доктор Аманда Кон из Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США, передает BGR.

По ее словам, эти признаки говорят о том, что прививка делает свою работу.

Кон подчеркнула, что побочные эффекты обычно длятся несколько дней, и это не должно вызывать беспокойства.

Таким образом организм формирует иммунный ответ на белок, «имитирующий болезнь», подчеркнул Кон.