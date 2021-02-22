В Германии распространились мутации коронавируса

В Германии резко увеличилось число людей, заразившихся мутациями коронавируса. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, пишет РИА «Новости».

«Цифры снова растут, доля более опасных и явно более заразных мутаций растет, доля B117 составляет 20-25% новых случаев (инфицирования)», — сказал Зайберт.

По его словам, эта доля, вероятно, будет увеличиваться.

В Германии коронавирусом заразились 2,3 миллиона, выздоровели 2,2 миллиона, скончались 68 тысяч человек.

Ранее в ФРГ две домашние кошки заразились COVID-19.