МВД Грузии заявило, что работает над вопросом задержания председателя партии Саакашвили

И. о. главы МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что ведомство работает над вопросом ареста Ники Мелии, который является председателем основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение». Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что у МВД нет четких сроков исполнения решения суда.

«Мы не ограничены в сроках, поэтому нет разницы, исполним мы это решение сегодня, завтра, через месяц или три дня», — сказал Гомелаури.

Министр не стал уточнять, когда именно будет произведен арест.

Ранее полиция задержала 25 участников митинга в Тбилиси.

17 февраля суд в Тбилиси вынес решение об аресте Мелии за неуплату залога 40 тыс. лари ($12 тыс.) в рамках дела о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Сам Мелия заявил, что он отказывается добровольно выполнять решение суда об аресте. Данный судебный процесс спровоцировал политический кризис в стране. На фоне ситуации премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласия с коллегами.