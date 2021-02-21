Руководители колонии в Иркутской области отстранены после сообщений о пытках

Руководители исправительной колонии № 6 и СИЗО-1 Иркутской области отстранены от работы по результатам проверки, начатой после сообщений о насилии над заключенным. Об этом сообщает ГУ ФСИН по региону.

«В ходе комплексной проверки сотрудниками ФСИН России выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б. Назначена служебная проверка, на период которой отстранены от работы руководители СИЗО-1 и ИК-6», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший осужденный госпитализирован в областную больницу.

Ранее следователи начали проверку по факту появления на сайте Совета правозащитников Иркутской области информации о том, что мужчина подвергся пыткам в отделе полиции города Усолья-Сибирского.