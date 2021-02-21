На нидерландский город Мерссен упали обломки двигателя Boeing 747

На нидерландский город Мерссен упали обломки вышедшего из строя двигателя грузового самолета Boeing 747. Об этом сообщают «Вести».

Отмечается, что самолет принадлежит компании Longtail Aviation.

Самолет выполнял рейс в Нью-Йорк. Во время набора высоты у воздушного судна загорелась и частично разрушилась силовая установка, обломки которой рухнули на населенный пункт.

Позже экипаж совершил успешную экстренную посадку в Льеже.

Отмечается, что местная жительница получила легкие травмы, а ребенок, попытавшийся подобрать горячий кусок железа, обжег руку.