Два человека погибли и 10 пострадали при взрыва газа в доме в Петропавловске

Взрыв с дальнейшим задымлением произошел в пятиэтажном доме в городе Петропавловске на севере Казахстана, передает агентство Казинформ.

Предполагается, что газовый баллон взорвался на первом этаже здания. Прибывшие на место спасатели зафиксировали сильное задымление и людей. Они сразу эвакуировали трех человек, однако двое погибли по дороге в больницу.

«Два человека погибли, 10 — пострадали», — уточнили в пресс-службе департамента по ЧС Северо-Казахстанской области.

На месте работают подразделения всех пожарных частей областного центра и оперативно-спасательного отряда — 60 человек и 14 единиц техники.

Всего из здания было эвакуировано 120 человек, их направили в ближайшую школу.

Ранее в супермаркете во Владикавказе произошел мощный взрыв из-за утечки газа.