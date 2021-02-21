Еще 1 602 человека с коронавирусом выявили в Москве
Ева Краснова
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За минувшие сутки в столице было зафиксировано 1 602 новых случая коронавируса, передает оперативный штаб.
При этом полностью вылечились после заражения 1 807 пациентов, 52 человека умерли.
С начала пандемии в городе выявлено 967 834 заболевших, из них выздоровели — 884 615, умер 14 741.
В РФ за 24 часа выявили еще 12 742 случая коронавируса. Также за прошедший день вылечились 16 012 пациентов, скончались 417.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выдвинула версию о происхождении COVID-19.
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