Более 109 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России

С начала пандемии в регионах России провели свыше 109 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции у россиян. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

За последние сутки в РФ сделали 368 тыс. тестов. Притом под медицинским наблюдением остается 694 599 человек.

Накануне в России выявлено 12 953 новых случая коронавируса, за сутки скончались 480 пациентов, полностью выздоровели 17 484 человека. За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 151 984 случая коронавирусной инфекции, из них 82 876 — с летальным исходом. Вылечились 3 697 433 человека.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса «Ковивак».