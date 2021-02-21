Эксперт развеяла популярный миф о хлебе

Директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко заявила, что регулярное употребление хлеба не приводит к ожирению.

По ее словам, к лишнему весу приводит не потребление хлебобулочных изделий, а несбалансированное питание.

«Калорийность нарезного батона из пшеничной муки высшего сорта составляет 260 ккал, это невысокое значение по сравнению с мучными кондитерскими изделиями для которых калорийность в среднем составляет 400-500 ккал, а то и выше», — уточнила специалист Агентству городских новостей «Москва».

Костюченко также рассказала, что употребление хлеба способствует профилактики заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. В хлебе из ржаной муки содержание пищевых волокон выше, чем в овощах и фруктах, белки ржи более полноценны по аминокислотному составу, а железа в три раза больше, чем в говядине. Она отметила, что употребление такого продукта способствует сохранению здоровья.

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