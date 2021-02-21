Россиянам пообещали «мужскую» погоду 23 февраля

Жителей центра европейской части России 23 февраля ожидает «мужская» погода, днем похолодает до -15...-17°С, ночью столбики термометров опустятся до -33°С. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит РИА «Новости».

«Конечно, бывает погода 23 февраля и мягкая, с женскими чертами, но на этот раз будет по-настоящему с суровыми качествами погода», – заявил синоптик.

Так, в Москве ночью в День защитника Отечества похолодает до -23...-25°С, при этом в центре города будет около -20°С, по области до -28°С, а в пониженных местах до -33°С.

«Будет по-настоящему холодный день. Температура днем -15-17 градусов, по области -19 градусов. Но будет маловетрено и солнечно», – рассказал Вильфанд.

По его словам, аналогичная погода установится во всем центре Европейской России.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра пообещал потепление в Центральной России в конце февраля.