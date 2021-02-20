Британка стала самой молодой женщиной, в одиночку переплывшей Атлантику на весельной лодке

Жасмин Харрисон, 21-летняя учительница плавания из Великобритании стала самой молодой женщиной, которая в одиночку переплыла через Атлантический океан на весельной лодке, пишет The Guardian.

Девушка, работающая учителем неполный день, а также подрабатывающая барменом, начала путешествие в декабре, когда она отбыла с Канарских островах. Ей понадобилось 70 дней, три часа и 48 минут, чтобы добраться до острова Антигуа.

Харриссон рассказала, что проплыла на лодке 4828 км. По ее словам, путешествие состоит из «хороших и плохих воспоминаний».