В прокуратуре назвали приговор для Навального по делу о клевете слишком мягким

Алексей Навальный не был приговорен к реальному сроку по делу о клевете на ветерана потому, что его судили по старой версии статьи. Об этом заявила помощник прокурора Екатерина Фролова, пишет ТАСС.

«Навальный приговорен к штрафу в 850 тыс. рублей, это наказание соответствует норме его статьи. Однако по сравнению с нормой, вступившей в силу 30 декабря 2020 года, это наказание является чрезмерно мягким», — сказала Фролова.

По ее словам, новая норма предусматривает до двух лет тюремного заключения.

Мировой суд Бабушкинского района Москвы назначил Алексею Навальному штраф в размере 850 тысяч рублей и признал виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Обвинение просило суд приговорить подсудимого к штрафу в размере 950 тыс. руб.