В России выявлено 12 953 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 12 953 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 85 российских регионах, при этом 10,2% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 480 пациентов, полностью выздоровели 17 484 человека.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 151 984 случая коронавирусной инфекции, из них 82 876 — с летальным исходом. Вылечились 3 697 433 человека.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса «Ковивак».