В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса «Ковивак»

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Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседания президиума Координационного... Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседания президиума Координационного...
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседания президиума Координационного...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о регистрации третьей вакцины от коронавируса «Ковивак». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня фиксируем, что зарегистрирована третья вакцина «Ковивак», ее разработал центр имени Чумакова», — сказал он в ходе совещания по вопросу об обращении вакцин.

Глава кабмина отметил, что в средине марта будут запущены 120 тысяч доз вакцин в гражданский оборот.

Мишустин подчеркнул, что Россия остается единственной страной в мире, где изобретены три вакцины для профилактики коронавируса.

Ранее сообщалось, что россияне получат вакцину «Ковивак» в конце марта.