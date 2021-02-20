В Японии впервые выявили побочный эффект после вакцины Pfizer

В Японии впервые диагностировали возможный побочный эффект у местного жителя после вакцинации американским препаратом от коронавируса Pfizer. Об этом сообщается на странице Офиса премьер-министра Японии в Twitter.

Отмечается, что во время процесса вакцинации в больнице префектуры Тояма у одного из пациентов появилась крапивница, которая могла стать возможным побочным эффектом.

В заявлении канцелярии также говорится о том, что министерство здравоохранения Японии продолжает собирать сведения о вероятных побочных эффектах и принимает необходимые меры по обеспечению безопасности граждан.

Вакцинация в Японии началась 17 февраля, на первом этапе препарат получат медработники.

18 февраля стало известно, что в штате Нью-Йорк 23 человека скончались после вакцинации от COVID-19.