Самолет, подавший при взлете сигнал тревоги, штатно сел в Оренбурге

Самолет рейса Москва — Оренбург, который ранее продолжил полет после подачи сигнала тревоги, штатно сел в аэропорту назначения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Самолет совершил посадку в штатном режиме в аэропорту Оренбурга в 03:01 мск», — сказал собеседник агентства.

Ранее самолет рейсом Москва — Оренбург подал сигнал тревоги сразу после вылета из аэропорта «Шереметьево».

Согласно данным онлайн-табло Шереметьево, рейс выполняет Sukhoi Superjet 100-95 компании «Аэрофлот».