Мясников предупредил о болезни, которая потрясет планету

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире «Россия 1» предупредил, что грипп может потрясти планету и стать опаснее коронавируса.

«Грипп — это то, что еще потрясет нашу планету, попомните мои слова. Все ученые, все вирусологи ждут мутаций, ждут птичьего гриппа, свиного гриппа», — сказал Мясников.

По его словам, смертность от гриппа может превышать в разы летальность коронавируса. Врач отметил, что приход COVID не отменял грипп и пациенты могут заражаться одновременно двумя инфекциями, что значительно осложняет течение болезни.

Ранее Мясников назвал продукты, помогающие снизить уровень холестерина.