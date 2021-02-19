«Металлоинвест» Усманова инвестирует в устойчивое развитие Белгородской области 2 млрд рублей

Компания «Металлоинвест» Алишера Усманова и правительство Белгородской области подписали программу социально-экономического партнерства на 2021 год, передает «Интерфакс». Подписи под документом поставили генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев и врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

Общий вклад сторон в рамках СЭП составит 5,5 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей - инвестиции Металлоинвеста, 3,5 млрд рублей - Белгородской области.

«Новая программа уникальна тем, что основная часть средств будет вложена в развитие двух территорий Белгородчины - Старого Оскола и Губкина, - рассказал Вячеслав Гладков, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области. - Здесь живут и работают коллективы Металлоинвеста - сотрудники Лебединского ГОКа и ОЭМК. Для меня, как руководителя области, очень важно, чтобы все города региона были яркие, самобытные, активно развивались. Поэтому я эту идею разделяю и одобряю».

«Программа уделяет большое внимание развитию спорта, образования, проектам духовно-нравственного воспитания. В этом году мы договорились с Алишером Бурхановичем Усмановым начать строительство образовательного центра в Старом Осколе. На основе лучших практик и образовательных программ мы хотим создать лучшую школу в стране, — отметил Гладков. — Кроме того, в связи с высоким запросом населения на качественную городскую среду - будет реализовано много проектов благоустройства. Именно тех, которые ждут и желают сами горожане. Я уверен, что за этот год наши города очень изменятся! Это будет качественный скачок в развитии».

«Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова входят в число крупнейших налогоплательщиков Белгородской области: в 2020 году в консолидированный бюджет области было перечислено почти 17 млрд рублей налогов и сборов, - отметил Назим Эфендиев. - Металлоинвест также выступает надежным партнером в развитии социальной инфраструктуры - сотрудничеству Компании с Белгородской областью в рамках СЭП исполнилось 10 лет. За этот период проделана большая работа. Мы гордимся тем, что наши города с каждым годом становятся всё более современными, привлекательными и удобными для жизни - это наша стратегическая задача».