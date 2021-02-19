Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за угрозы схода лавин

Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на период с 19 по 21 февраля из-за угрозы схода лавин. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС Республики Крым.

Отмечается, что в связи с этим в обеих направлениях будет закрыта дорога на плато Ай-Петри.

Согласно информации ведомства, на полуострове в настоящее время сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель. Скорость ветра достигает 20-25 м/с.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту частично восстановлено.