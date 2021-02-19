В Красноярске разыскивают бросившего пиротехнический заряд в машину спикера горсовета

Неизвестный мужчина бросил зажженный пиротехнический снаряд в автомобиль спикера горсовета Красноярска Натальи Фирюлиной, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

Инцидент произошел около здания городской администрации. Как уточнили агентству в ведомстве, в автомобиль бросили не фейерверк, а пиротехнический заряд.

В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленника: опрашивают очевидцев, просматривают записи с камер наблюдения.

Ранее сообщалось, что фейерверки взорвались на горящем рынке в Ростове-на-Дону