Исследование показало эффективность вакцины Pfizer в 85% после первой дозы

Первая доза вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, эффективна на 85%, свидетельствуют результаты исследования израильского медицинского центра Шиба. Об этом сообщает Reuters.

В исследовании приняли участие семь тысяч сотрудников больницы. После получения ими первой дозы вакцины было зафиксировано снижение числа симптоматически выраженных случаев COVID-19 на 85% в период между 15-28 днями после вакцинации.

При этом общее число заразившихся коронавирусом, в том числе и бессимптомных носителей, снизилось на 75%, заявляют авторы исследования.

Ранее компании Pfizer и BioNTech сообщили о начале исследования эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса нового типа для беременных женщин в возрасте от 18 лет.