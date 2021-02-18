Под Владимиром три человека погибли при пожаре

В частном доме в Киржачском районе Владимирской области три человека погибли при пожаре. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Главное управление МЧС России по региону.

Пожарные получили сообщение о возгорании в 18.49. Огонь распространился на 20 квадратных метров.

«Обнаружены трое погибших: хозяева дома — мужчина 1959 года рождения, женщина 1965 года рождения и женщина 1939 года рождения», — сказали в МЧС.

Причина пожара не уточняется.

Ранее два ребенка погибли при пожаре под Пермью.