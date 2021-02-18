В Конго появился и сразу же исчез загадочный металлический монолит

В Демократической Республике Конго появился загадочный металлический монолит, но почти сразу же его разрушили местные жители. Об этом пишет «Би-би-си».

Некоторые местные жители посчитали, что монумент, имеющий в высоту 3,7 метра, установили инопланетяне или последователи какой-то секты. Некоторые вообще заявили, что монолит имеет «дьявольское» происхождение.

Люди закидали камнями и сожгли конструкцию. Внутри она оказалась пустой.

Мэр города рассказал, что образцы материала, из чего был сделан монумент, отправили на экспертизу.

Ранее еще один таинственный монолит нашли в Канаде.