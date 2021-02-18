Мэр Астрахани: одномандатная система удобна и депутатам и избирателям

Одномандатная система удобна и депутатам и избирателям, заявила глава муниципального образования «Город Астрахань» Мария Пермякова, комментируя критичные высказывания лидера КПРФ Геннадия Зюганова о сокращении партийных списков на выборах.

«Депутат понимает, в каком округе ему работать и с каким электоратом. Он более привязан к народу и земле, знает, какие есть проблемы в округе и что надо исправить. Кроме того, и сами люди понимают, кого они поддерживают, и идут голосовать за конкретного кандидата, которого они знают», — рассказала она «Газете.Ru».

Пермякова убеждена, что смешанная система путает избирателей.

«Опыт одномандатных выборов в городскую думу у нас был в том году, и это был хороший опыт. Раньше половина депутатов выбиралась по партийным спискам, а половина были одномандатными и было непонятно, какой депутат и за какой округ отвечает. Из-за этого была путаница, и люди не знали, к кому им обращаться», — заключила она.