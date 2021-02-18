Число случаев коронавируса в мире превысило 110 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире пересекло отметку в 110 млн, гласят данные университета Джонса Хопкинса.

По его данным, в мире было зафиксировано уже 110 024 593 случая COVID-19, умерли 2 432 825 пациентов, вылечились почти 62 млн человек.

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о расширении географии распространения новых штаммов коронавирусной инфекции.