Глава МИД Филиппин заявил, что готов доверить свою жизнь «Спутнику V»

Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин заявил, что готов доверить свою жизнь российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом он написал в Twitter.

По его словам, «Спутник V» — это единственная вакцина, которой он доверит свою жизнь. Также Локсин отметил, что делает все возможное, чтобы вакцина попала в страну.

Ранее сообщалось, что правительство Филиппин планирует приобрести 148 млн доз российской вакцины от коронавируса. РФПИ ведет переговоры по поставкам «Спутника V» с островным государством.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».