Юлия Навальная не планирует заниматься общественной деятельностью

Юлия Навальная завила, что не планирует заниматься общественной деятельностью, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний момент — нет. Намного интереснее быть женой политика. Да и потом, то, что я делаю на своем месте, в какой-то мере тоже политика», — ответила она на вопрос, существует ли вероятность, что она станет общественной фигурой.

При этом Навальная уточнила, что ее волнуют вопросы неравенства заработной платы между мужчинами и женщинами за одинаковую работу и проблемы матерей-одиночек, которые не могут устроиться на нормальную должность из-за проблем с детским садом.