Песков назвал внутренний рынок абсолютным приоритетом для вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внутренняя вакцинация в стране является первоочередной.

Так он ответил на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия продвигает вакцину за рубежом в ущерб своему населению.

«Во-первых, вакцинация домашняя — абсолютнейший приоритет. Она добровольная. Мобилизованы все производственные мощности, которые работают на внутренний рынок. Они будут увеличивать, когда граждане пожелают больше делать прививку», — заявил Песков.

При этом он уточнил, что спрос на поставку вакцины зарубеж и правда очень высок.

«Спрос за рубежом действительно высок, превышает мощности. Идет активная работа по запуску производства российской вакцины в ряде зарубежных стран. Покроет потребности заграницы. Абсолютный приоритет – внутренний рынок», — подчеркнул представитель Кремля.