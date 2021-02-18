Названа дата регистрации российской вакцины от коронавируса «КовиВак»
Регистрация третьей отечественной вакцины от коронавируса «КовиВак» ожидается 20 февраля. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
«Регистрация вакцины ожидается 20 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.
«КовиВак» был разработан центром им. Чумакова. Ранее в оперативном штабе заявляли, что первые 100 тыс. доз вакцины от COVID-19 «КовиВак» поступят в гражданский оборот в марте текущего года.
«После того, как будет получено подтверждение о соответствии этих партий заявленным технологическим условиям, в марте первая серия, я думаю, в 100 тыс. доз, выйдет в гражданский оборот», — сказал замгендиректора по проектной деятельности и инновациям центра им. Чумакова Константин Чернов.
В январе стало известно, что иммунитет у получивших вакцину «КовиВак» появляется на 28-й день.