ФСБ провела в 10 регионах России задержания членов «Хизб ут-Тахрир»*

Сотрудники Федеральной службы безопасности, Росгвардии и Министерства внутренних дел в ходе рейдов в 10 регионах России задержали членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир»* (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Отмечается, что операции по задержанию были проведены в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях, в Башкирии, Дагестане, а также в Орловской, Калужской, Ивановской областях.

Согласно информации ФСБ, злоумышленники распространяли среди россиян воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также вербовали российских мусульман в ряды организации.

В отношении семерых фигурантов уже возбуждены уголовные дела.

По местам жительства задержанных были найдены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России), гаджеты, применяемые ими при ведении террористической деятельности.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержаны шесть человек, их подозревают в действиях, связанных с организацией «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России).

*Международная религиозно-политическая организация «Хизб ут-Тахрир» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») признана террористической по решению Верховного суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года, ее деятельность в России запрещена.