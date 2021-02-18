Пенсионерка убила приятеля отверткой во время застолья в Подмосковье

Жительница Подмосковья убила приятеля отверткой во время застолья. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

По предварительным данным, 68-летняя жительница Балашихи распивала алкоголь со своим приятелем в квартире. Между ними произошла ссора, в ходе которой женщина ударила мужчину отверткой в шею и по голове. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

Подозреваемая в убийстве была задержана, в ходе допроса она дала признательные показания. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

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