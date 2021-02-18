В России выявлено 13 447 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 13 447 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 85 российских регионах, при этом 11,1% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 480 пациентов, полностью выздоровели 18 730 человек.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 125 598 случаев коронавирусной инфекции, из них 81 926 — с летальным исходом. Вылечились более 3 661 312 человек.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин дал старт клиническим исследованиям однофазной вакцины «Спутник Лайт».