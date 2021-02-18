Главред «Медиазоны» вышел на свободу

Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов вышел из спецприемника в Сахарово после 15 суток административного ареста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Алана Гамазова.

«Он вышел из спецприемника», — сказал Гамазов.

Тверской суд Москвы арестовал Смирнова на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. Адвокаты главного редактора сообщали, что арест связан с репостом шутки в Twitter. Позже срок отбывания наказания был сокращен до 15 суток.