В центре Москвы четыре человека напали с ножом на мужчину в трамвае
Катерина Медведева
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В центре Москвы четыре человека напали с ножом на пассажира трамвая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером 17 февраля в трамвае, следовавшем по Кожевнической улице. По словам водителя, драка произошла между пятью людьми, у одного из них был нож.
«К прибывшим на место происшествия полицейским обратился молодой человек, который сообщил, что на него напали четыре человека с ножом и похитили телефон», — рассказал собеседник агентства.
По факту случившегося полиция начала проверку.
Ранее в Новокузнецке кондуктор трамвая напал на женщину из-за маски.
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