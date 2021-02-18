Вильфанд предупредил россиян об аномальном холоде

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Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года
Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил об аномально холодной погоде в большинстве регионов России. Его слова приводит РИА «Новости».

«Фактически, если смотреть на среднюю аномалию температуры на ближайшие пять дней, с 18 февраля по 22 февраля, то практически вся территория нашей страны окрашена голубым, а большей частью — синим цветом, то есть холодная погода», — пояснил синоптик.

Он отметил, что температура будет около нормы или чуть выше ее только на Дальнем Востоке. Тем временем в Северо-Западном, в Центральном и в Приволжском федеральных округах температуры температура воздуха будет на 12 градусов ниже нормы 18-19 февраля, 20 февраля — на восемь градусов, а 21 и 22 февраля потеплеет и температура будет на 1-2 градуса ниже нормы.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей о скачках температуры.