Вильфанд предупредил россиян об аномальном холоде

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил об аномально холодной погоде в большинстве регионов России. Его слова приводит РИА «Новости».

«Фактически, если смотреть на среднюю аномалию температуры на ближайшие пять дней, с 18 февраля по 22 февраля, то практически вся территория нашей страны окрашена голубым, а большей частью — синим цветом, то есть холодная погода», — пояснил синоптик.

Он отметил, что температура будет около нормы или чуть выше ее только на Дальнем Востоке. Тем временем в Северо-Западном, в Центральном и в Приволжском федеральных округах температуры температура воздуха будет на 12 градусов ниже нормы 18-19 февраля, 20 февраля — на восемь градусов, а 21 и 22 февраля потеплеет и температура будет на 1-2 градуса ниже нормы.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей о скачках температуры.