Следователи установили трех подозреваемых, напавших на военных в Чечне в 2000 году

Сотрудники Следственного комитета России установили личности трех подозреваемых в причастности к нападению на военнослужащих в Чечне в 2000 году. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в 2000 году по факту вооруженного нападения участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на сотрудников ГУВД Пермской области и военных.

По данным СК, в отношении этих фигурантов, а также неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Ранее сообщалось, что ФСБ вместе с полицией задержала на Ставрополье двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба. В 1999 году они принимали участие в нападении на российских военнослужащих в Дагестане. В результате учиненного ими обстрела погибли 33 человека, были ранены 34.