Суд в Новосибирске арестовал студента, убившего одногруппника
Ленинский районный суд Новосибирска арестовал до 16 апреля студента Новосибирского государственного техуниверситета Миллера Д. за убийство одногруппника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на суд.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали 22-летнего магистранта психологического факультета Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Дениса Миллера. По данным Следственного комитета по региону, он зарезал своего 26-летнего одногруппника Дениса Губарева прямо у ворот университета.
Отмечается, что суд рассмотрел ходатайство следственного отдела по Ленинскому району Новосибирска СУ СК РФ об избрании меры пресечения молодому человеку, который обвиняется в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ).
Следователи при взаимодействии с сотрудниками полиции установили круг очевидцев преступления, изучили места происшествия и тела погибшего, были найдено и изъято орудие преступления, назначены необходимые экспертизы.